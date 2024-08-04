Кроуфорд переміг Мадрімова та став чемпіоном у четвертому дивізіоні
Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) та здобув титул WBA у першій середній вазі.
Поєдинок, що відбувся в Лос-Анджелесі, пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився одностайним рішенням суддів — 116:112, 115:113, 115:113.
36-річний Кроуфорд вперше з липня 2016 року провів усі 12 раунд. Востаннє всю дистанцію проти Теренса пройшов український боксер Віктор Постол у 2016 році.
Теренс Кроуфорд завоював чемпіонський титул у четвертому для себе дивізіоні, раніше американець володів поясами в легкій вазі, був абсолютом у першій напівсередній та напівсередній.