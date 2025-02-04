Канело проведе бій з Полом перед зустрічю з Кроуфордом

Чемпіон WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) у травні проведе бій проти ютуб-блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Про це повідомляє інсайдер Джуліус Джуліаніс.

" Джерело, дуже близьке до ситуації, повідомило, що Джейк Пол стане суперником Канело в травні цього року. Подію спільно просуватимуть CaneloPromotions та MVP&PBC", – написав Джуліаніс.

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Канело домовився про бій з володарем титулу WBA в першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО). Боксери зустрінуться у головному поєдинку шоу Riyadh Season. Точна дата буде визначена пізніше, а місцем проведення стане Лас-Вегас.

Джейк нещодавно здолав легендарного Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів.