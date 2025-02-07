Сауль Альварес підписав довгостроковий контракт із Туркі Аль-Шейхом
The Ring
Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх підписав контракт із Саулем Альваресом (62-2-2, 39 КО) на чотири поєдинки.
Про це Туркі повідомив у себе в соцмережах.
"Не зв'язуйтеся з левом. 4 бою для Канело в рамках Riyadh Season... Угода закрита... Лев не страждає на безсоння через думку вівці... Боятися треба лева, а не джунглів...", – написав організатор подій.
За інформацією від The Ring перший бій Канело має провести в Ер-Ріяді вже в травні.
Нагадаємо, раніше Едді Гірн повідомив, що Сауль може провести бій проти Джейка Пола.