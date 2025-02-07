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Сауль Альварес підписав довгостроковий контракт із Туркі Аль-Шейхом

Руслан Травкін — 7 лютого 2025, 10:05
Сауль Альварес підписав довгостроковий контракт із Туркі Аль-Шейхом
The Ring

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх підписав контракт із Саулем Альваресом (62-2-2, 39 КО) на чотири поєдинки.

Про це Туркі повідомив у себе в соцмережах.

"Не зв'язуйтеся з левом. 4 бою для Канело в рамках Riyadh Season... Угода закрита... Лев не страждає на безсоння через думку вівці... Боятися треба лева, а не джунглів...", – написав організатор подій.

За інформацією від The Ring перший бій Канело має провести в Ер-Ріяді вже в травні.

Нагадаємо, раніше Едді Гірн повідомив, що Сауль може провести бій проти Джейка Пола.

Бокс Сауль Канело Альварес Туркі аль Аш-Шейх

Сауль Канело Альварес

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