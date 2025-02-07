Сауль Альварес підписав довгостроковий контракт із Туркі Аль-Шейхом

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх підписав контракт із Саулем Альваресом (62-2-2, 39 КО) на чотири поєдинки.

Про це Туркі повідомив у себе в соцмережах.

"Не зв'язуйтеся з левом. 4 бою для Канело в рамках Riyadh Season... Угода закрита... Лев не страждає на безсоння через думку вівці... Боятися треба лева, а не джунглів...", – написав організатор подій.

Don’t mess with the lion 🦁… 4 fights for Canelo with Riyadh Season … The Deal is done 🥊 … A Lion 🦁 doesn’t lose sleep over opinion of a sheep 🐑… Fear the lion 🦁 not the jungle 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OJTaapvPfU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 7, 2025

За інформацією від The Ring перший бій Канело має провести в Ер-Ріяді вже в травні.

‼️ Turki Alalshikh has revealed a four-fight deal between Canelo Alvarez and Riyadh Season is done. Alalshikh has also shared that the first fight will be held in Riyadh in May.



🥊 The Ring has learned of the following plan:



🇸🇦 Fight in Riyadh in May

🇺🇸 Big fight in Las Vegas… pic.twitter.com/9OUxdqxdLg — Ring Magazine (@ringmagazine) February 7, 2025

Нагадаємо, раніше Едді Гірн повідомив, що Сауль може провести бій проти Джейка Пола.