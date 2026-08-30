Повернення не вдалося: Берінчик поступився Ноуксу в поєдинку за титул WBO International

Ексчемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-2, 9 КО) поступився британцю Сему Ноуксу (19-1, 16 КО) у поєдинку за титул WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг).

Ноукс із перших хвилин почав діяти першим номером, послідовно забираючи раунд за раундом. Українець працював обережно, а його відповіді суттєво не загрожували супернику.

У підсумку всі судді віддали перемогу 10-раундового протистояння Сему Ноуксу.

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Для Дениса це був перший бій від лютого 2025-го. Минулого року Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця. Після цього українець ліг на операційний стіл.

Ноукс до цього востаннє боксував у червні 2026-го, коли тріумфував над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією вже у другому раунді.