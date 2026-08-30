Так мене ще ніколи не малювали: Берінчик показав наслідки поразки від Ноукса

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (19-2, 9 КО) показав наслідки поразки від британця Сема Ноукса (19-1, 16 КО).

Про це Берінчик розповів в Instagram.

Українець поступився Ноуксу одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул WBO International у легкій вазі. Після одностороннього бою на обличчі Берінчика залишилися помітні сліди від ударів суперника.

"Так мене ще ніколи не малювали", – підсумував Берінчик.

Для Дениса це був перший бій з лютого 2025-го, у якому тоді Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав в українця титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі Дениса. Після цього він ліг на операційний стіл.

Після протистояння з'явилася статистика ударів, у якій повною перевагою володів представник Великої Британії, який завоював титул WBO International у легкій вазі.

Нагадаємо, що перед поєдинком Берінчик заявляв, що на кону цього двобою стоїть велика ставка – або перемога, або поразка і закінчення кар'єри професійного боксера. Наразі Денис не зробив ще жодної офіційної заяви після другої поразки поспіль у професіоналах.