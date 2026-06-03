Я не розумію, чому люди критикують Усика, – Джошуа закликав дати спокій Олександру

Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) висловив свою думку щодо перемоги Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його цитує The Ring.

Спершу британець зупинився на нідерландському кікбоксера. Ей Джей зізнався, що йому було шкода Ріко після поразки, адже він наважився на великий виклик та вийшов в один ринг проти найкращого супертяжа сучасності.

За його словами, Верховен показав більше, аніж від нього очікували через відсутність тиску на результат та очікування уболівальників. Для нього такий двобій вже є моральною перемогою.

Водночас Ентоні вважає, що завдяки такому протистоянню Ріко здобув величезну підтримку уболівальників.

"Щодо Олександра Усика, то я вважаю, що він виступав добре. Суддівські записки були близькими, але Усик зробив те, що робить завжди – додав у пізніх раундах. Чи то був би десятий, одинадцятий або дванадцятий раунд – думаю, він зробив би все необхідне, щоб залишитися чемпіоном. Це просто його особливість. Я бачив це, коли сам виходив із ним у ринг. Бачив це і як сторонній спостерігач. Він знає, як підняти темп наприкінці бою, коли більшість суперважковаговиків уже починають втрачати сили. Саме це він зробив і проти Ріко. Але цей бій також показав мені, наскільки суперечливим може бути наш спорт. Я не розумію, чому люди критикують Усика. Він же не зупиняв бій самостійно. Він зробив те, що повинен робити боєць", – сказав Джошуа.

Ей Джей додав, що рішення ухвалив рефері, тому його слід обговорювати, а не Усика. На думку британського супертяжа, Олександру потрібно дати насолодитися звитягою, тому що дане рішення приймав суддя – або дати продовжити бій, або зупинити його. Він вирішив зупинити зустріч.

"Саме тому я завжди кажу: якби я тренував бійця, то сказав би йому ніколи не залишати результат у руках суддів. Вийди в ринг і нокаутуй суперника чисто й переконливо. Я не хочу жодних суперечок. Саме це я говорив би своїм бійцям", – відповів Джошуа.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився перемогою Усика технічним нокаутом за секунду до закінчення 11-го раунду. Таке рішення судді стало найбільш обговорюваним після бою. Цей момент не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату дуелі. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен.

Раніше Джошуа оцінив потенційний реванш між Усиком та Верховеном.