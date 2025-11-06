Ексчемпіон світу жорстко "пройшовся" по Джервонті через зрив бою проти Пола

Колишній чемпіон світу Томіті Бредлі висловився про зрив бою між Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та Джейком Полом (12-1, 7 КО) через звинувачення "Танка" у насильстві.

Боксер поділився думками на своєму Youtube-каналі.

"Цирк скасовано! Мені шкода людей, яки були із цим пов'язані – вони втратили купу грошей. Давайте тепер трішки поговоримо про "Танка". Ти, мабуть, найтупіший чувак в історії боксу. 40 мільйонів доларів! 40 мільйонів на вітер! Цілий статок – я цього не розумію", – розповів Бредлі.

Також американець висловився про MVP Promotions, яке займається боями Джейка Пола.

"Ви схожі на промоушн новачків. Ви взагалі не розуміли із ким ви ведете справи, що треба робити. "Танк" завжди був таким. Люди не винуваті до того моменту, доки це не доведено, а Джервонта протягом усієї кар'єри мав якісь проблеми. Ви завжди повинні мати запасний план, а тепер ви схожі на ідіотів", – резюмував Бредлі.

Нагадаємо, поєдинок між блогером та чемпіоном WBA був запланований на 14 листопада. Незадовго до бою Джервонту Девіса почали звинувачувати у домашньому насильстві.

У підсумку, бій скасували, а команда Пола звинуватила у цьому саме сторону боксера.

Свій останній поєдинок Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.