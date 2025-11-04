Бій Пол – Девіс скасовано. Блогер, який побив Тайсона, звинувавтив у цьому Джервонту

Блогер та боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) та чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіса (30-0-1, 28 КО) не проведуть бій 14 листопада.

Про це повідомила промоутерська компанія Пола MVP.

Джейк у соцмережах пояснив, що це пов'язано з непрофесіоналізмом його суперника.

"Джервонта Девіс – це справжні ходячий шматок сміття. Працювати з ним – це справжній кошмар. Непрофесіоналізм, дивні прохання, запізнення на зйомки на багато годин. Аж до численних арештів та пов'язаних з ними звинувачень і судових позовів. Якщо ви підтримуєте цю людину, ви підтримуєте наймерзенніший гріх, який тільки може скоїти людина.

Я не хотів давати цьому кривднику платформу для зростання кількості шанувальників та збільшення свого банківського рахунку. Моя компанія виступає за жінок. Мені дуже шкода всіх причетних. Найбільше бійців андеркарта, мою команду MVP та мою команду, яка так наполегливо працювала, готуючись до цього бою.

Жертвуючи часом з близькими та дітьми, тільки щоб цей дурень знову втратив свій неінтелектуальний розум. Страшно, що такі диявольські чоловіки можуть піднятися на вершину культури та спорту, зокрема й на керівних посадах.

Що стосується мене, то, як завжди, переходжу до наступного. Будь-хто. Будь-коли. Будь-де", – написав Пол у соцмережах.