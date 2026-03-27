Ітаума – Франклін: усе, що треба знати про бій

У суботу на нас чекає чудовий вечір боксу під назвою The Magnificent (Чудовий), окрасою якого стане двобій між мегаталановитим Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО) та солідним "міцним горішком" Джермейном Франкліном (24-2, 15 КО).

Заплановано 10 раундів. На кону – титули чемпіона WBA International та WBO InterContinental.

Британець завоював їх у грудні 2024-го, а після цього двічі успішно провів захист.

"Чемпіон" розповість вам усе, що треба знати про зустріч на ринзі між "новим Тайсоном" та "Ассасіном".

Коли і де відбудеться бій Ітауми проти Франкліна?

Поєдинок відбудеться 28 березня 2026 року на арені "Co-op Live" у Манчестері (Англія).

Початок попередніх боїв – 19:00 за київським часом, головний бій очікується близько 01:00.

Повний кард вечора боксу The Magnificent

Окрім головної події, на глядачів у Манчестері чекатиме кілька поєдинків за другорядні титули.

Мозес Ітаума VS Джермейн Франклін – титули WBA International та WBO Inter-Continental у важкій вазі

Натан Гіні VS Джером Ворбертон – WBA Continental у середній вазі

Езра Тейлор VS Віллі Гатчінсон – WBA Continental у напівважкій вазі

Шакіель Томпсон VS Бред Полс – IBF International у середній вазі

Ліам Дейвіс VS Франческо Гранделлі – WBO Intercontinental

Алекс Мерфі VS Джош Холмс – Commonwealth Silver Lightweight у легкій вазі

у легкій вазі Майкл Гомес-молодший VS Джордан Флінн – легка вага

Профіль боксерів

Хайп навколо Мозеса несеться давно. Він ще напередодні першого бою Усик – Ф'юрі побував у тренувальному таборі "Циганського короля". Досить гострий на язик Тайсон добре відгукувався про земляка.

Ітаума не підвів. Наразі cвої останні 9 виходів на ринг він закінчував дуже оперативно – шість разів нокаутував опонента в першому раунді, решта разів – у другому.

Востаннє всю дистанцію нокаутер проходив у липні 2023-го. Тоді шість раундів відстояв Кевін Ніколас Еспіндола. За три місяці всі шість раундів відбоксував і українець Костянтин Довбищенко. Символічно, що за ці два поєдинки Ітаума провів у ринзі майже стільки ж раундів, скільки й в решті 11 зустрічах (10 повний і 3 неповні).

Особливо гучним став успіх проти досвідченого Ділліана Вайта. Топпроспект не залишив шансів колишньому претенденту на головний титул WBC (програвав Повєткіну та Ф'юрі).

Вік: 21

Зріст: 189 см

Вага: 107 кг

Розмах рук: 200 см

32-річний Франклін розпочав профі-кар'єру в 2015-му. Мав успіхи на аматорському рівні (вигравав чемпіонат Штату, ставав фіналістом престижного в США турніру "Golden Gloves").

За перші 4 роки "набив" рекорд 17-0. Одну з перемог здобув у місті Янгстаун, штат Огайо, в залі з чудовою назвою "Ukrainian Hall".

У 2019-му перемогою над Райделлом Букером пробився у "вищу лігу" боксу в США, після чого закріпив це ще трьома успіхами.

Його переможний шляху спочатку зупинив Ділліан Вайт, а потім й Ентоні Джошуа. Обидві зустрічі проходили в Лондоні. Проти Вайта він добре себе проявив, програвши лише роздільним рішенням, а ось ЕйДжею – одноголосним. Для Джошуа це був перший бій після двох поразок від Олександра Усика.

На батьківщині Джермейн виграв три бої поспіль. Тепер знову їде на територію Об'єднаного Королівства.

Вік: 32

Зріст: 188 см

Вага: 106 кг

Розмах рук: 196 см

Прогнози від відомих людей зі світу боксу

Промоутер Френк Воррен кілька місяців тому розхвалював Франкліна, визнавши, що на Мозеса очікує "складний бій". Щоправда, на початку цього тижня досвідчений функціонер заявив, що його підопічний повинен нокаутувати американця.

Відомий тренер Тедді Атлас сказав, що Джермейн може стати першим, хто дойде до пізніх раундів із перспективним нокаутером.

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч, навпаки, впевнений, що для Ітауми цей бій – легка робота.

Де і коли дивитися бій

Бій транслюватиметься на платформі DAZN. Початок трансляції – 19:00 за Києвом, головний бій – після 00:00. Перегляд доступний за підпискою через додаток або сайт DAZN.

Прогноз букмекерів

Авторитетні британські букмекерські сайти однозначним фаворитом роблять Ітауму.

Аналітики прогнозують дострокову перемогу – найчастіше ТКО у 2-4 раундах. Єдиний шанс Франкліна – затягнути бій у пізні раунди та перевірити витривалість молодого фаворита.