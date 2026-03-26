Воррен – про бій "Нового Майка Тайсона" проти Франкліна: Для бізнесу краще, щоб Ітаума нокаутував його

Промоутер Френк Воррен висловився про майбутнє протистояння Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) та Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).

Його цитує DAZN.

На його думку, для бізнесу краще, щоб у цьому бою "Новий Майк Тайсон" нокаутував свого суперника, адже саме це люди хочуть бачити.

"Для бізнесу краще, щоб Ітаума нокаутував його. Адже саме це люди хочуть бачити. Знаєте, це те, що підказує моє серце. Я взагалі не недооцінюю Мозеса. Думаю, він один із тих хлопців, із дуже розумних бійців. У нього хороший запасний план. Я знаю, що він вміє боксувати. Можна помітити, як він будує бій, особливо у його останньому поєдинку з Ділліаном. Він робить свою роботу, виходить, повертається назад, тримається подалі від суперника", – заявив функціонер.

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions переконаний, що знайдеться такий боксер, який зможе вистояти проти Ітауми усю дистанцію.

Бій Ітаума – Франклін відбудеться 28 березня 2026-го у Манчестері. Сам Джермейн прогнозує, що йому складно буде перемогти Мозеса за рішенням суддів.

Відзначимо, що востаннє "Новий Майк Тайсон" виходив на ринг у середині серпня 2025-го, коли вже у першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта. Мозес оформив вже свою 11-ту дострокову перемогу.

Натомість Франклін у вересні минулого року переміг суперника з Казахстану Івана Дичка за одноголосним рішенням суддів в андеркарді протистояння Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.