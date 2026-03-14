Це буде важкий бій: Воррен – про поєдинок Ітауми з Франкліном

Промоутер Френк Воррен оцінив протистояння британського надважковаговика Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) проти американця Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі Sky Sports.

"Це буде важкий бій. Франклін програв лише два поєдинки. Спірна, на думку деяких людей, поразка від Ділліана Вайта, і це було чотири роки тому. Так само як і бій проти Ентоні Джошуа. Ей Джей три роки тому був справді хорошим бійцем, він міг сильно бити, і він не міг його нокаутувати.

Ми віримо в нього [Ітауму]. Це важкий бій. Йому доведеться бути на висоті, але він дуже впевнений у собі. Як і Франклін, він дуже впевнений у собі.

Дуже важливо побачити, як він себе покаже, як він виглядатиме. Тому що минулого року він провів лише два бої. Йому треба позбутися іржі", – розповів Воррен.