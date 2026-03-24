Він його переможе: ексчемпіон світу – про потенційний бій Ітауми з Джошуа

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч оцінив протистояння британського надважковаговика Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) проти американця Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО) та обрав наступного суперника для Мозеса.

Його слова передає Big Fight Weekend.

"Бій Ітауми проти Франкліна – це хороший крок уперед для Мозеса. Гадаю, він легко впорається з цим завданням і, ймовірно, зупинить Франкліна протягом шести раундів. Франклін був відносно неактивним останні пару років і, в кращому випадку, є міцним середняком. Особисто я вважаю Ітауму особливим і дуже талановитим бійцем. Він б'є потужно, він швидкий і досить швидко зімне Джермейна Франкліна. Думаю, це буде легка робота для нього", – сказав він.

Фроч оцінюючи майбутнє Мозеса, визначив йому Ентоні Джошуа, як ідеального суперника.

"З усіх колишніх чемпіонів у важкій вазі, я думаю, що Ей Джей був би найкращим варіантом для Ітауми, щоб добре виглядати проти нього, тому що, на мою думку, Джошуа вже не та сила, якою колись був. Психологічно та ментально він вже не такий. Його кілька разів добряче били. Я не думаю, що його серце все ще належить боксу. Тож для Джошуа це кепський бій, і я вважаю, що Ітаума, швидше за все, переможе його", – розповів Фроч.

Бій Ітауми і Джермейна Франкліна відбудеться 28 березня.

Востаннє Ітаума входив на ринг у середині серпня 2025-го, коли вже у першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта. Мозес оформив вже свою 11-ту дострокову перемогу.

Мозесу активно приписували у суперники Олександра Усика. Нещодавно Ітаума вчергове розповів, чи хотів би побитись із непереможеним українцем. Натомість сам боксер із Криму навідріз відмовився від протистояння з молодим британцем.