Крижаний спокій: Ітаума і Франклін провели дуель поглядів

Сергій Шаховець — 26 березня 2026, 18:59
Мозес Ітаума і Джермейн Франклін
скриншот з відео

Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) та американець Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) провели дуель поглядів напередодні очного поєдинку.

Відповідне відео опублікувала промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Суперники не влаштовували показове шоу, спокійно витримавши погляд один одного. За дуеллю боксерів спостерігав промоутер Френк Воррен.

Нагадаємо, що рейтинговий бій Ітаума – Франклін відбудеться 29 березня на арені "Co-op Live" в Манчестері. Поєдинок транслюватиме стрімінгова платформа DAZN.

Спочатку бій планувався на 24 січня, але через травму Ітауми був перенесений на пізніший термін.

Непереможений "Новий Тайсон", як називають Мозеса, має серію з дев'яти поспіль поєдинків, які завершив достроково. Натомість Франклін після поразки від Ентоні Джошуа у 2023 році здобув три перемоги.

Раніше американський тренер Тедді Атлас оцінив форму Мозеса Ітауми перед боєм з Джермейном Франкліном.

Ітаума розповів, чи хотів би побитись проти Джейка Пола
Воррен – про бій "Нового Майка Тайсона" проти Франкліна: Для бізнесу краще, щоб Ітаума нокаутував його
Він може вирубати будь-кого за один-два раунди, – відомий тренер оцінив Ітауму перед боєм із Франкліном
Ітаума назвав головних конкурентів у надважкій вазі
Відомий тренер назвав боксера, який має найбільше шансів здолати Усика

