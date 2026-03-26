Крижаний спокій: Ітаума і Франклін провели дуель поглядів

Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) та американець Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) провели дуель поглядів напередодні очного поєдинку.

Суперники не влаштовували показове шоу, спокійно витримавши погляд один одного. За дуеллю боксерів спостерігав промоутер Френк Воррен.

Нагадаємо, що рейтинговий бій Ітаума – Франклін відбудеться 29 березня на арені "Co-op Live" в Манчестері. Поєдинок транслюватиме стрімінгова платформа DAZN.

Спочатку бій планувався на 24 січня, але через травму Ітауми був перенесений на пізніший термін.

Непереможений "Новий Тайсон", як називають Мозеса, має серію з дев'яти поспіль поєдинків, які завершив достроково. Натомість Франклін після поразки від Ентоні Джошуа у 2023 році здобув три перемоги.

Раніше американський тренер Тедді Атлас оцінив форму Мозеса Ітауми перед боєм з Джермейном Франкліном.