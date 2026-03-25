Він може вирубати будь-кого за один-два раунди, – відомий тренер оцінив Ітауму перед боєм із Франкліном

Американський тренер Тедді Атлас висловився про Мозеса Ітауму (13-0, 11 КО) та його найближчий двобій проти Джермейна Франкліна (24-0, 15 КО).

Його цитує DAZN.

За словами наставника, суперникам Мозеса потрібно бути обережними, адже у боях проти Ітауми завжди може бути нокаут.

"Він саме той хлопець. Він може вирубати будь-кого за один-два раунди. Він настільки талановитий і настільки повноцінний боксер. Технічно солідний. Він може битися і в ближньому, і в дальньому бою. Він може використовувати ноги. Цей хлопець талановитий і він стане чемпіоном світу у надважкій вазі", – заявив Атлас.

Відомий коуч додав, що у Франкліна достатньо досвіду на вищому рівні, вміння та техніки, аби дотягнути до чемпіонських раундів в очній битві проти "Нового Майка Тайсона".

Бій Ітаума – Франклін відбудеться 28 березня 2026-го у Манчестері. Авторитетний промоутер Френк Воррен анонсував важкий поєдинок.

Відзначимо, що востаннє "Новий Майк Тайсон" виходив на ринг у середині серпня 2025-го, коли вже у першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта. Мозес оформив вже свою 11-ту дострокову перемогу.

Натомість Франклін у вересні минулого року переміг суперника з Казахстану Івана Дичка за одноголосним рішенням суддів в андеркарді протистояння Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.