Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ставте на нього всі гроші: Шакур назвав фаворита реваншу Мейвезер – Пак'яо

Олександр Булава — 28 лютого 2026, 13:58
Ставте на нього всі гроші: Шакур назвав фаворита реваншу Мейвезер – Пак'яо
Мейвезер – Пак'яо
Netflix

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) оцінив майбутній реванш між Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) та Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO), який відбудеться 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі.

Його слова передає Boxing News Online.

"Пак'яо проти Флойда. Флойд його підсмажить. Ставте на нього всі свої гроші… Найкращий усіх часів.

Ставте все що завгодно на Флойда – він його обійде по боксу, зробить це без проблем, візьме свої гроші й поїде додому", – сказав Стівенсон.

Мейвезер також переконаний у своїй майбутній звитязі у реванші. Флойд вірить, що вдруге може здолати Пак'яо. Їх перша зустріч, яка відбулась у травні 2015-го, закінчилась успіхом американського боксера за одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Мейвезер виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді якраз Макгрегора. Натомість Пак'яо у липні 2025-го не зміг визначити переможця у протистоянні проти Маріо Барріоса. Це був перший бій Менні після 4-річної перерви.

Філіппінський боєць зізнався, чому вирішив погодитись на реванш проти Флойда. Також Пак'яо розповів, що уболівальники могли побачити їх друге очне протистояння раніше, але тоді Менні відмовився від даної пропозиції.

Володар пояса WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро назвав фаворита поєдинку Мейвезер – Пак'яо.

Шакур Стівенсон Флойд Мейвезер Менні Пак'яо

Флойд Мейвезер

Пак'яо пояснив, чому Мейвезер відновив кар'єру заради реваншу з ним
Макгрегор спрогнозував переможця історичного реваншу Мейвезер – Пак'яо
Чемпіон світу назвав фаворита бою Пак'яо – Мейвезер
Пак'яо розповів, чому раніше відмовився провести бій проти Мейвезера
Цього разу буде такий же результат, – Мейвезер заговорив про майбутню перемогу у реванші над Пак'яо

Останні новини