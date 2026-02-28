Ставте на нього всі гроші: Шакур назвав фаворита реваншу Мейвезер – Пак'яо

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) оцінив майбутній реванш між Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) та Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO), який відбудеться 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі.

Його слова передає Boxing News Online.

"Пак'яо проти Флойда. Флойд його підсмажить. Ставте на нього всі свої гроші… Найкращий усіх часів. Ставте все що завгодно на Флойда – він його обійде по боксу, зробить це без проблем, візьме свої гроші й поїде додому", – сказав Стівенсон.

Мейвезер також переконаний у своїй майбутній звитязі у реванші. Флойд вірить, що вдруге може здолати Пак'яо. Їх перша зустріч, яка відбулась у травні 2015-го, закінчилась успіхом американського боксера за одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Мейвезер виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді якраз Макгрегора. Натомість Пак'яо у липні 2025-го не зміг визначити переможця у протистоянні проти Маріо Барріоса. Це був перший бій Менні після 4-річної перерви.

Філіппінський боєць зізнався, чому вирішив погодитись на реванш проти Флойда. Також Пак'яо розповів, що уболівальники могли побачити їх друге очне протистояння раніше, але тоді Менні відмовився від даної пропозиції.

Володар пояса WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро назвав фаворита поєдинку Мейвезер – Пак'яо.