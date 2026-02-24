Цього разу буде такий же результат, – Мейвезер заговорив про майбутню перемогу у реванші над Пак'яо

Непереможений Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) висловився про майбутній реванш проти Менні Пак'яо (62-8, 39 КО).

Його цитує Bad Left Hook.

Американець наголосив на результаті першого бою, який він спробує повторити 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі.

"Я вже бився з Менні й одного разу його переміг – цього разу буде такий же результат", – заявив Мейвезер.

Нагадаємо, що вперше Мейвезер зіштовхнувся з Пак'яо в одному рингу у травні 2015 року. Флойд переміг за одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Мейвезер виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли здолав технічним нокаутом у 10-му раунді ірландського бійця Конора Макгрегора. Натомість Пак'яо у липні 2025-го розписав нічию із Маріо Барріосом. Це був першй двобій Менні після 4-річної перерви.

Відзначимо, що філіппінський боксер вже пояснив, чому вирішив вдруге побитись із американцем. Пак'яо прагне взяти реванш.

Раніше боксерський менеджер Шон Гіббонс дав прогноз на протистояння Мейвезер – Пак'яо.