Чемпіон світу назвав фаворита бою Пак'яо – Мейвезер

Володар пояса WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро висловився про реванш легендарних Менні Пак'яо та Флойда Мейвезера.

Своєю думкою він поділився в коментарі для FightHype.

Американський боксер вважає, що за битвою досвідчених бійців будуть стежити дуже багато людей. Він розповів, кого бачить фаворитом майбутнього протистояння.

"Думаю, це бій, який приверне величезну увагу. Флойд уже має до нього ключ. Нічого принципово не зміниться… Гадаю, це буде схожий поєдинок, але Флойд знову його перебоксує. І чесно кажучи, якщо Флойд із самого початку почне працювати по корпусу Пак'яо, він завдасть йому серйозної шкоди. Цей бій насправді не про Менні – він про те, що Мейвезер захоче з ним зробити. Якщо Флойд захоче перебоксувати його – він це зробить. Якщо захоче тиснути – ми побачимо, як Флойд пресингує. Пак'яо хоче перемогти, а Флойд – чи перебоксує він його знову, чи піде вперед, щоб зупинити?" – сказав Ромеро.

Він додав, що на такому рівні не можна просто вийти й нокаутувати суперника. Усе буде зводитись до дрібних деталей.

"Коли ти б'єшся з кимось, хто не на твоєму рівні – це одна справа. Але ми говоримо про двох легенд усіх часів. Буде багато моментів, коли вони знову придивлятимуться один до одного. Думаю, Флойд уже розібрав його, але цього разу буде трохи більше тактичного мислення", – підсумував Ромеро.

Зазначимо, що поєдинок між зірковими боксерами заплановано на 19 вересня. Він матиме офіційний статус

Нагадаємо, що вперше вони бились між собою у травні 2015 року. Тоді Мейвезер переміг одностайним рішенням суддів.

Напередодні про майбутній бій також висловився Шон Гіббонс. Він вважає, що філіппінець цього разу зможе взяти реванш за поразку.