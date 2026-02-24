Пак'яо назвав свою мету в реванші з Мейвезером

Зірковий Менні Пак'яо прокоментував майбутній поєдинок проти непереможного Флойда Мейвезера.

Його слова цитує Bad Left Hook.

Філіппінець заявив, що хоче взяти реванш за поразку, яка відбулась у травні 2015 року. Тоді американець переміг одностайним рішенням суддів.

"Ми з Флойдом подарували світу те, що досі залишається найбільшим боєм в історії боксу. Фани чекали достатньо довго – вони заслуговують на цей реванш, і тепер він буде ще масштабнішим, адже транслюватиметься наживо по всьому світу на Netflix. Я хочу, щоб у професійному рекорді Флойда була одна поразка та щоб він завжди пам'ятав, хто її йому завдав", – сказав Пакʼяо.

Зазначимо, що про цей бій оголосили напередодні. Він відбудеться 19 вересня в Лас-Вегасі та матиме офіційний статус.

Для Мейвезера це буде перший поєдинок на профі-рингу з 2017 року. Він має рекорд 50:0.

Перед очним протистоянням досвідчені боксери проведуть ще по одному виставковому бою. Американець зустрінеться з легендарним Майком Тайсоном, а Пак'яо битиметься проти росіянина Руслана Проводнікова.