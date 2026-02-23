Реванш Мейвезера та Пак’яо відбудеться в Лас-Вегасі

Легенди боксу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) та Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) проведуть реванш.

Про це повідомляє Netflix.

Поєдинок відбудеться 19 вересня у Лас-Вегасі. Подію прийме відома локація під назвою "Сфера". Трансляція доступна на Netflix.

Формат поєдинку поки не називається.

Перший бій між Мейвезером та Пак'яо відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів. Нещодавно філіппінець згадував той бій та шкодував, що поєдинки з американцем були такими нудними.

Нагадаємо, що Мейвезер заробив на тому бою 180 млн доларів, а Пак'яо – 120 млн. Поєдинок зібрав 4,6 млн платних покупок трансляції, що є рекордною кількістю.

Флойд завершив свою кар'єру у 2015 році перемогою над Андре Берто, проте у 2017-му відновив свою кар'єру, щоб провести поєдинок проти Конора Макгрегора за правилами боксу. Мейвезер заробив ще 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.

Влітку 47-річний Менні Пак'яо провів бій з чемпіоном світу WBC Маріо Барріосом. Старший на 12 років філіппінець чудово себе проявив. Судді вирішили, що поєдинок був нічийним.

Обоє перед очною зустріччю проведуть виставкові бої. Мейвезер зустрінеться Майком Тайсоном, Пак'яо вийде проти росіянина Руслана Проводнікова.