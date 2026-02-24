Пак'яо розповів, чому раніше відмовився провести бій проти Мейвезера

Філіппінський боксер Менні Пак'яо (62-8, 39 КО) висловився про майбутній реванш проти Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).

Його цитує The Ring.

Легенда боксу не приховує своїх радісних емоцій від організації їх другого очного двобою, який відбудеться 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі.

47-річний Пак'яо розповів, що міг провести реванш проти непереможеного американця ще раніше, але їх битва могла бути лише виставковою. Менні ж прагнув офіційного бою, тому відмовився від даної ідеї.

"Раніше він хотів провести зі мною виставковий поєдинок, але я не погодився. Я не хотів виставкового поєдинку. Я хотів справжнього поєдинку, такого як цей. Ось і все. Це те, чого я чекав. Я багато чого навчився з того бою в 2015 році. Я сподіваюся, що цього разу не буде більше виправдань, особливо стосовно моєї фізичної форми. Я в захваті й готовий до бою. Ми обоє дисципліновані бійці. Ми дбаємо про своє тіло. Я завжди тренуюся, майже щодня... Я все ще можу битися, я відчуваю, що все ще молодий, нічого не змінилося", – заявив Пак'яо.

Нагадаємо, що Мейвезер переміг Пак'яо за одноголосним рішенням суддів у травні 2015-го. Після чого Флойд провів ще два переможні бої та повішав рукавички на цвях.

Натомість Менні відбоксував ще 8 поєдинків. Востаннє філіппінець виходив на профі-ринг у липні минулого 2025 року, коли не зміг визначити сильнішого у зустрічі проти Маріо Барріоса. Це був перший бій Пак'яо після 4-річної паузи.

