Мейвезер проведе бій проти грецького кікбоксера

Легендарний ексчемпіон світу Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 KO) проведе виставковий поєдинок проти кікбоксера Майка Замбідіса.

Про це ексчемпіон повідомив в Інстаграм.

Поєдинок відбудеться 27 червня на "Telekom Center Athens" в Афінах, Греція.

45-річний Замбідіс завершив виступи в кікбоксингу 10 років тому. Він має один боксерський поєдинок в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Флойд проведе реванш з Менні Пак'яо. Подію прийме відома локація під назвою "Сфера". Трансляція доступна на Netflix.

Також була інформація про бій Мейвезера з 59-річним ексчемпіоном світу в надважкій вазі Майком Тайсоном.

Востаннє Флойд виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Конора Макгрегора.