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Менеджер Усика відреагував на можливе повернення Ф'юрі

Станіслав Лисак — 4 липня 2025, 08:18
Менеджер Усика відреагував на можливе повернення Ф'юрі
Getty Images

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), звернувся до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха щодо можливого бою проти Тайсона Ф'юрі, що вже завершив кар'єру.

Про це Клімас написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Ви маєте мій номер", – заявив менеджер Усика у відповідь на повідомлення Туркі про повернення Тайсона Ф'юрі у 2026 році.

Напередодні 36-річний британець опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком.

Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Олександру Усику другий бій поспіль.

"Циганський король" провів два поєдинки у 2024 році.  Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Егіс Клімас

Олександр Усик

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