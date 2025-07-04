Менеджер Усика відреагував на можливе повернення Ф'юрі

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), звернувся до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха щодо можливого бою проти Тайсона Ф'юрі, що вже завершив кар'єру.

Про це Клімас написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Ви маєте мій номер", – заявив менеджер Усика у відповідь на повідомлення Туркі про повернення Тайсона Ф'юрі у 2026 році.

You people have my number https://t.co/O0sFctMiju — Egis Klimas (@KlimasBoxing) July 3, 2025

Напередодні 36-річний британець опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком.

Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Олександру Усику другий бій поспіль.

"Циганський король" провів два поєдинки у 2024 році. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.