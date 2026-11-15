Вік бере своє: промоутер непереможеного британця – про можливий бій з Усиком

Промоутер британського боксера важкої ваги Віддала Райлі (15-0, 7 KO) запевнив, що хотів би організувати бій свого клієнта проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це він розповів у коментарі The Fight Wire.

"Вік бере своє, а цей Райлі з кожним боєм стає все сильнішим. Цей вечір був важливим кроком, але він навіть ще не наблизився до тих вершин, які досягне. Я б із задоволенням організував цей бій наступного року, але спершу ми маємо здобути пояс – це буде пояс IBF", – сказав Калле Зауерланд.

Він додав, що раніше промоутував Усика, коли той ще виступав у крузервейті, допомігши йому завоювати чемпіонські пояси.

"Кар'єра Усика – просто фантастична. Але, знаєте, його пік припав на кінець World Boxing Super Series і, можливо, ще на рік після цього", – зазначив промоутер Райлі.

У своєму останньому поєдинку Райлі здолав представника Франції Сейді Купе, захистивши титул чемпіона Європи EBU у важкій вазі.

Раніше Віддал зізнався, що ніколи б не відмовився від пропозиції вийти в один ринг проти непереможеного українця, який прагне побитися проти Девіда Бенавідеса. Американець вже запропонував провести двобій у вересні 2027-го.

Очікується, що боксер із Криму може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.

Цікаво, що відомий ведучий Саймон Джордан припускав, що можлива перемога Усика над Бенавідесом може стати його найбільшим досягненням у кар'єрі.