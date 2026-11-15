Кроуфорд не зміг назвати переможця можливого бою Усик – Бенавідес

Колишній абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42‑0, 31 КО) не зміг визначитися, на кого би поставив у потенційному поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) у важкій вазі.

Таке зізнання він зробив у коментарі для Seconds Out.

"Я в хороших стосунках з обома. Я підтримую їх обох. Це буде неймовірний бій. Якщо цей поєдинок таки відбудеться, бажаю їм обом провести чудовий тренувальний табір. І, зрештою, бажаю перемоги їм обом", – відповів "Мисливець".

Заради цього двобою українець готовий опуститися у вазі. Непереможений американець вже запропонував місяць, у якому вони могли б організувати протистояння.

Очікується, що боксер із Криму може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.

Раніше свої побоювання щодо зміни вагової категорії для Усика висловили британський тренер Дейв Колдвелл та колишній боксер із Великої Британії Спенсер Олівер.