Туркі анонсував повернення Ф'юрі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відновить свою кар'єру.

Про це функціонер розповів в Instagram.

"Циганський король" повернеться. Я розмовляв з ним, і він мені пообіцяв, що буде на Riyadh Season у 2026 році... Нам треба влаштувати полювання на кролика", - зазначив Туркі.

Нагадаємо, Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Напередодні британець заявив, що може повернутися на ринг лише заради третього поєдинку проти Усика.