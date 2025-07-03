Купуйте квитки, буде трилогія, – Ф'юрі анонсував третій бій з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повідомив про повернення до боксу заради третього бою з Олександром Усиком.

Про це "Циганський король" оголосив в Instagram.

36-річний британець опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з українським чемпіоном.

"18 квітня 2026 року, стадіон "Вемблі". Трилогія! Щодо квитків зв'язуйтеся зі Спенсером Брауном (його менеджер)", – написав Ф'юрі.

Враховуючи всі чутки та характер спортсмена, можна припустити, що таким чином Тайсон Ф'юрі вирішив порозважатися та подражнити фанатів, які продовжують гадати, чи повернеться він у бокс.

Вчора, 2 липня, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що Ф'юрі пообіцяв йому вийти в ринг у 2026 році.

Пізніше британський боксер відреагував на ці слова Туркі, опублікувавши недвозначну Stories.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Олександру Усику другий бій поспіль.