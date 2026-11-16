Його кар'єра добігає кінця: ексчемпіон не вірить, що Усик проведе бій проти Бенавідеса

Колишній чемпіон світу Санні Едвардс вважає, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) не вийде у один ринг проти Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

Про це він заявив у коментарі Seconds Out.

"Не думаю, що він битиметься з Бенавідесом на цьому етапі своєї кар'єри. Усик чудово розуміє, що його кар'єра добігає кінця. Як абсолютний чемпіон світу, непереможений володар титулів у кількох вагових категоріях, олімпійський чемпіон і легенда аматорського боксу, він діє дуже розсудливо. Навряд чи він зараз свідомо заганятиме себе в скрутне становище. Та він і має на це повне право", – сказав Едвардс.

Він припустив, що на непереможеного українця чекатиме ще один гучний бій, у якому він, можливо, поб'ється проти Деонтея Вайлдера, якщо "Бронзовий бомбардувальник" переможе Джея Опетаю (11 грудня у Кардіффі).

Нагадаємо, що українець готовий опуститися у вазі заради двобою проти Бенавідеса. Девід запропонував провести очну дуель у вересні 2027-го.

Очікується, що боксер із Криму може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.

Раніше відомий тренер Шейн Макгіган порівняв Усика та Бенавідеса на тлі розмов про потенційний лобовий бій.