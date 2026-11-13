Це грошова корова: президент промоушену MF Pro яскраво оцінив статус Усика у боксі

Президент промоутерської компанії MF Pro Амер Абдалла розповів, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) є тим боксером, з яким усі хочуть зустрітися.

Свою думку про українського боксера він висловив у коментарі iFL TV.

"Олександр Усик – це грошова корова у важкій та надважкій вагових категоріях. Він – той боєць, з яким усі хочуть зустрітися. Пам'ятаєте, коли Усик тільки перейшов у надважку вагу, а компанія Skill Challenge ще займалася організацією боїв у Саудівській Аравії? Саме його вони прагнули підписати у надважкому дивізіоні. Хоча спочатку я був із цим не згоден, час показав, що це було правильне рішення. Він – найкращий надважковаговик на сьогодні", – заявив очільник промоушену.

Він додав, що саме українець є справжнім лінійним чемпіоном, якого найважливіше перемоги будь-якому супернику.

"Він переміг боксерів, які самі були грошовими коровами, тож у цьому сенсі саме Усик є головною ціллю. Коли він згадує про важку вагу, всі бійці цього дивізіону одразу насторожуються. Якщо пам'ятаєте, ще у 2023 році планувалося, що Усик проведе бій із Ф'юрі, а потім зустрінеться з Баду Джеком. Розглядалися й інші подібні поєдинки, адже всі полювали на Усика. Саме його потрібно було перемогти. Я не вірив, що він зможе здолати Ф'юрі. Але він двічі довів, що я помилявся. Тож маємо те, що маємо", – зазначив Абдалла.

Наразі досі неоголошений наступний бій Усика. Олександр висловлював свою зацікавленість у поєдинку проти Девіда Бенавідеса та готовий заради нього опуститися у ваговій категорії. Американець вже запропонував місяць, у якому вони могли б організувати двобій.

Очікується, що боксер із Криму може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.

Водночас чимало людей зі світу боксу занепокоєні такими планами українця. Битанський тренер Дейв Колдвелл та колишній боксер із Великої Британії Спенсер Олівер не розуміють, як Усик збирається скидати свою м'язову масу заради такого протистояння.