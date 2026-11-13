Usyk 17 Promotions анонсувала наступні бої Хижняка та Лапіна

19 грудня 2026 року у львівському "Emily Resort" відбудеться вже третій вечір професійного боксу "Rising Stars III: Constellation" під егідою промоутерської компанії Олександра Усика Usyk 17 Promotions.

Бій Олександра Хижняка очолить боксерську подію у Львові. "Полтавський танк" 22 серпня 2026 року завоював свій дебютний пояс у професійному боксі – WBA Gold International, здолавши аргентинця Дурваля Еліаса Паласіо.

У співголовному поєдинку поб'ється Даніель Лапін. Колишній володар титулів IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International проведе свій перший двобій із травня цього року, коли він поступився французу Бенджаміну Мендесу Тані у межах вечора боксу у єгипетській Гізі.

Окрім них, на львівський ринг вийдуть ще сім боксерів Usyk 17 Promotions, які зустрінуться з іноземними суперниками.

Трансляторами вечора боксу будуть Київстар ТБ та DAZN.

Відзначимо, що для Олександра Усика розвиток молодих спортсменів залишається головним пріоритетом компанії. Він наголошує: завдання його промоушену – створювати умови, за яких боксери зможуть максимально зосередитися на своїй кар'єрі.

"Пишаюся бійцями Usyk 17 Promotions. Бачу, як вони зростають, скільки працюють і як з кожним боєм стають сильнішими. Так само пишаюся нашою командою, яка попри війну організовує великі боксерські вечори в Україні. Саме цього я й прагнув – дати нашим хлопцям можливість розвиватися, проявляти себе, йти до своїх мрій. Хочу, щоб вони могли зосередитися на головному – на боксі та тренуваннях. А про все інше ми подбаємо. Будемо поруч, підтримаємо, підставимо плече", – сказав Усик.

Цікаво, що наступним кроком Usyk 17 Promotions є розширення географії турнірів. За словами менеджера промоушена Сергія Лапіна, від самого початку вони відкрито заявляли про свої амбіції – розвивати українських боксерів і виводити їх на міжнародну арену.

"За цей рік ми провели два великих боксерських вечори, допомогли Олександру Хижняку здобути перший професійний титул та привернули увагу світової боксерської спільноти. Зараз усі зусилля команди спрямовані на Rising Stars III у Львові. Водночас ми вже плануємо наступний етап розвитку компанії – розширення географії наших турнірів на Європу у 2027 році. Наша мета – не лише відкривати нові можливості для українських спортсменів, а й розвивати Usyk 17 Promotions як впізнаваний і конкурентоспроможний міжнародний промоушен", – заявив Лапін.

Раніше Лапін у коментарі "Чемпіону" розповів, яким він бачить спадщину Хижняка через 5 років.