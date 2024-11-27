Цей бій чекає весь світ: легендарний ринг-анонсер – про реванш Усика та Ф'юрі

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер коротко висловився про реванш Усик – Ф'юрі.

Він опублікував пост у соцмережі "Х" (Twitter).

"Реванш, якого чекає весь світ. Приготуйтеся до бійки. Неймовірний бій з видатним андеркардом", – написав він.

THE REMATCH THE WORLD HAS BEEN WAITING FOR!

“LET’S GET READY TO RUMBLE!”®

A SUPER FIGHT WITH AN OUTSTANDING UNDERCARD!

🇸🇦🇬🇧🇺🇦 — Michael Buffer (@Michael_Buffer) November 27, 2024

80-річний Баффер працює ринг-анонсером із 1982 року. У 1992 році він закріпив авторське право за фразою "LET’S GET READY TO RUMBLE!".

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) під час битви поглядів перед першим боєм через те, що боявся українця.