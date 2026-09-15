WBC оголосила нового чемпіона світу у важкій вазі

Світова боксерська рада (WBC) оголосила Міхала Чесляка (28-2, 22 КО) новим чемпіоном світу у важкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

До цього польський боксер був володарем тимчасового титулу.

Одразу ж визначено і наступного суперника для Чесляка. Ним став чемпіон WBA та WBO Давід Бенавідес (32-0, 25 КО), який тепер має статус обов'язкового претендента. Об'єднавчий бій попередньо заплановано на 12 грудня.

Переможець цього протистояння зобов'язаний буде провести бій проти володаря титулів The Ring та Zuffa Джея Опетаї (31-0, 24 КО).

Нагадаємо, попереднім чемпіоном організації був Ноель Мікаелян. WBC хотіла, щоб він провів захист проти Бенавідеса, однак він бився з Опетаєю, тому його позбавили титулу.