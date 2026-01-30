Махмудов: Для мене бій з Ф'юрі – мрія

Суперважковаговик Арсланбек Махмудов (21-2, 19 КО) заявив про здійснення своєї багаторічної мети після анонсу бою проти чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Спортсмена цитує Sky Sports.

"Для мене це бій мрії. Все моє життя було мрією битися з ним, ще до мого професійного дебюту 10 років тому. Він уже був чемпіоном світу, тому це була мрія битися з ним", – наголосив Арсланбек.

Протистояння Ф'юрі – Махмудов заплановане на 11 квітня 2026 року у Великій Британії. На тлі призначення цього двобою Туркі Аль-аш Шейх зробив інтригуючу заяву.

Нагадаємо, що це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри.

Натомість Махмудов у жовтні 2025 здолав Девіда Аллена.