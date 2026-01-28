Туркі анонсував великий сюрприз на тлі повернення Ф'юрі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх відреагував на призначення бою між Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 КО).

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Він зазначив, що це вже другий за ліком поєдинок між Netflix і The Ring. Окрім цього Туркі заінтригував, що прихильникам боксу слід чекати на сюрпризи.

"Це вже другий поєдинок між Netflix і The Ring. Це лише початок. Незабаром чекайте на великий сюрприз", – написав Туркі.

Про бій Ф'юрі – Махмудов стало відомо 28 січня. Протистояння заплановане на 11 квітня 2026 року у Великій Британії.

Суперники вже відреагували на очну битву. Росіянин, який виступає за Канаду, вже навіть зробив самовпевнену заяву про майбутню перемогу над "Циганським королем".

Нагадаємо, що Тайсон відновлює кар'єру після того, як вчергове пішов із боксу після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році. Водночас Махмудов у жовтні 2025-го переміг британця Девіда Аллена.