Ф'юрі повернеться на ринг у 2026, суперником стане росіянин

Сергій Шаховець — 28 січня 2026, 15:31
Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) повернеться на ринг боєм проти російського боксера Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Про це повідомляє Netflix.

Поєдинок за участю Ф'юрі та Махмудова відбудеться 11 квітня у Великій Британії.

36-річний росіянин виступає під прапором Канади. На професійному рингу він здобув 21 перемогу, в тому числі 19 – нокаутом. Ще у двох поєдинках боксер зазнав двох поразок.

У попередньому бою, що відбувся у жовтні 2025 року, Махмудов переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про своє повернення на ринг на початку січня 2026 року. Британець проводить тренувальний табір з українцем Олександром Захожим.

Колишній чемпіон світу востаннє виходив на ринг у грудні 2024 року, коли зазнав поразки у реванші з Олександром Усиком.

