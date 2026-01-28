Ф'юрі повернеться на ринг у 2026, суперником стане росіянин

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) повернеться на ринг боєм проти російського боксера Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Про це повідомляє Netflix.

Поєдинок за участю Ф'юрі та Махмудова відбудеться 11 квітня у Великій Британії.

Tyson Fury is coming home.



TYSON FURY vs. ARSLANBEK MAKHMUDOV. Saturday April 11 from the United Kingdom — and LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/ib7KjT3xIt — Netflix (@netflix) January 28, 2026

36-річний росіянин виступає під прапором Канади. На професійному рингу він здобув 21 перемогу, в тому числі 19 – нокаутом. Ще у двох поєдинках боксер зазнав двох поразок.

У попередньому бою, що відбувся у жовтні 2025 року, Махмудов переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про своє повернення на ринг на початку січня 2026 року. Британець проводить тренувальний табір з українцем Олександром Захожим.

Колишній чемпіон світу востаннє виходив на ринг у грудні 2024 року, коли зазнав поразки у реванші з Олександром Усиком.