Леннокс Льюїс назвав наступника Усика в боксі

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс висловився про наступника Олександра Усика (24-0, 15 КО) у боксі.

Слова британця наводить Talksport.

"Мій вибір – Ітаума. У Британії зараз велика кількість дійсно чудових важковаговиків, але Мозес – найкращий", – розповів Льюїс.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Щодо Ітауми, то 20-річний британець у травні брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.

Раніше стало відомо, що Ітаума та Вайт офіційно погодили поєдинок.