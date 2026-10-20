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Легенда боксу оцінив рішення Джошуа змінити тренера перед боєм проти Ф'юрі

Денис Іваненко — 20 жовтня 2026, 15:58
Легенда боксу оцінив рішення Джошуа змінити тренера перед боєм проти Ф'юрі
Леннокс Льюїс
Getty Images

Колишній абсолют Леннокс Льюїс відреагував на рішення Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) відновити співпрацю із тренером Беном Девісоном.

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Я думаю, що це хороший вибір, адже Бен Девісон певний час тренував Тайсона Ф'юрі. Він також знає Ентоні Джошуа та добре працює в його куті, адже вміє правильно говорити з ним і додає йому впевненості.

А саме цього Ентоні Джошуа потребує. Йому потрібен тренер у куті, який говоритиме йому правильні речі, щоб спонукати його діяти", – сказав Льюїс.

Зазначимо, що до двох попередніх поєдинків британця готував Єгор Голуб і тренерський штаб Олександра Усика. У цих боях Джошуа достроково переміг Джейка Пола та Крістіана Пренгу.

Раніше Едді Гірн розповідав, що Ей Джей в якомусь форматі продовжить співпрацю з цими фахівцями. Проте в кутку британця в наступному поєдинку буде Бен Девісон.

Нагадаємо, що Джошуа розділить ринг із Ф'юрі 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

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