Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Чемпіон світу назвав найкращого надважковаговика всіх часів

Денис Іваненко — 22 жовтня 2026, 10:13
Чемпіон світу назвав найкращого надважковаговика всіх часів
Філіп Хргович
Getty Images

Володар пояса IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) розповів, кого вважає найкращими боксерами в історії, виділивши при цьому номера один у "королівському" дивізіоні.

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Для мене найвеличніший боксер надважкої ваги всіх часів – це Леннокс Льюїс. Один із моїх улюблених бійців – також Менні Пак'яо. Мені дуже подобається Бернард Гопкінс, також дуже подобається Оскар Де Ла Хойя. Є багато чудових боксерів, тому це складне запитання.

Усі кажуть, що Шугар Рей Робінсон – найкращий боксер усіх часів незалежно від вагової категорії, але це бокс старої школи. Він не може зрівнятися з майстерністю та швидкістю боксерів 1980-х чи 1990-х років. Я вважаю, що 1990-ті були найкращими", – сказав Хргович.

Зазначимо, що Філіп у своєму останньому поєдинку здолав Мозеса Ітауму та здобув чемпіонський титул IBF. Напередодні він кинув виклик Даніелю Дюбуа, закликавши британця провести реванш.

Саме від "Динаміта" він зазнав єдиної поразки на профі-рингу. Це сталось влітку 2024 року, тоді рефері зупинив бій через розсічення у хорвата.

Читайте також :
Зараз просто у вогні: Чісора спрогнозував переможця реваншу Дюбуа – Хргович
Леннокс Льюїс Філіп Хргович

Леннокс Льюїс

Легенда боксу оцінив рішення Джошуа змінити тренера перед боєм проти Ф'юрі
Обидва мають нокаутуючу силу: Льюїс – про бій Джошуа та Ф'юрі
Легендарний Льюїс розповів, хто більше заслуговує на перемогу у битві Ф'юрі – Джошуа
Кожен із них – уже лише тінь самого себе: Льюїс назвав фаворита битви Джошуа – Ф'юрі
Андердоги, яким вдалось: найбільші апсети супертяжів в історії боксу

Останні новини