Чемпіон світу назвав найкращого надважковаговика всіх часів

Володар пояса IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) розповів, кого вважає найкращими боксерами в історії, виділивши при цьому номера один у "королівському" дивізіоні.

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Для мене найвеличніший боксер надважкої ваги всіх часів – це Леннокс Льюїс. Один із моїх улюблених бійців – також Менні Пак'яо. Мені дуже подобається Бернард Гопкінс, також дуже подобається Оскар Де Ла Хойя. Є багато чудових боксерів, тому це складне запитання. Усі кажуть, що Шугар Рей Робінсон – найкращий боксер усіх часів незалежно від вагової категорії, але це бокс старої школи. Він не може зрівнятися з майстерністю та швидкістю боксерів 1980-х чи 1990-х років. Я вважаю, що 1990-ті були найкращими", – сказав Хргович.

Зазначимо, що Філіп у своєму останньому поєдинку здолав Мозеса Ітауму та здобув чемпіонський титул IBF. Напередодні він кинув виклик Даніелю Дюбуа, закликавши британця провести реванш.

Саме від "Динаміта" він зазнав єдиної поразки на профі-рингу. Це сталось влітку 2024 року, тоді рефері зупинив бій через розсічення у хорвата.