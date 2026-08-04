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Кожен із них – уже лише тінь самого себе: Льюїс назвав фаворита битви Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 4 серпня 2026, 08:54
Кожен із них – уже лише тінь самого себе: Льюїс назвав фаворита битви Джошуа – Ф'юрі
Леннокс Льюїс
Getty Images

Колишній абсолют Леннокс Льюїс поділився думками щодо майбутньої битви між Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає The Ring.

Британець вважає, що обидва бійці вже минули свій пік. Він розповів, кого бачить фаворитом протистояння та пояснив, чому зіркові супертяжі все ж вирішили провести цей поєдинок.

"Усе це перетворилося на питання грошей. Цей бій мав відбутися багато років тому, але вони хочуть його організувати та досі можуть на цьому заробити. Не можна сказати, що хтось із них зараз перебуває в найкращій формі.

Ф'юрі, безумовно, ближчий до оптимальних кондицій, але кожен із них – уже лише тінь самого себе. Я б надав перевагу Ф'юрі. У двох своїх останніх поєдинках він показав більше, ніж Джошуа останнім часом. Він бився з ютубером, потім – із хлопцем, який двічі відправив його в нокдаун, а далі виходить на Ф'юрі? Це занадто різке підвищення рівня опозиції", – сказав Льюїс.

Зазначимо, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт на бій, який має відбутись наприкінці 2026 року. Напередодні з'явилась інформація, що цю битву проведуть все ж таки не в Англії.

Раніше прогноз на поєдинок між своїми колишніми суперниками зробив Олександр Усик. Він вважає, що протистояння завершиться достроково.

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