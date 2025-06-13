Ітаума та Вайт офіційно погодили поєдинок
16 серпня в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір боксу.
Розклад спортивного дійству публікує Ring Magazine.
Загалом, на цей вечір заплановано п’ять поєдинків. Головною подією вечора стане бій Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) та Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).
Окрім цього, у ринг вийдуть ще чотири пари боксерів. Цікавим обіцяє бути і ще одне протистояння у гевівейті – бій Філіпа Хрговича та Девіда Аделеє.
Також боксуватимуть наступні пари: Нік Болл – Сем Гудман, Ентоні Какаче – Реймонд Форд, Хаято Цуцумі – Каїс Ашфак.
Нагадаємо, у травні Мозес брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.
Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. У березні його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця, а нещодавно він відмовився від зустрічі з українцем Владиславом Сіренком.