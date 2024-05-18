Мак-Грегор: Можливо Усик — той, хто зможе перемогти Ф'юрі

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор вважає, що Олександр Усик (21-0, 14 КО) може стати тим бійцем, який переможе володаря титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Слова ірландця передає BBC у соцмережах.

"Усик — хитрий, підступний боксер. Якщо хтось і зможе перемогти Ф'юрі, можливо це саме він. Тайсон також нестандартний боксер. Плюс він має габарити. Ф'юрі майже неможливо перемогти на боксерському ринзі", — сказав Макгрегор.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.

Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.