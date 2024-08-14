В UFC заявили, що Макгрегор не буде битися у 2024 році
Керівник Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт заявив, що ексчемпіон у двох вагових категоріях Конор Макгрегор не вийде в октагон у цьому році.
Цитує Вайта ESPN.
"Макгрегор повернеться в октагон? Ми з ним розмовляли. Ми не зустрічалися особисто, але розмовляли, і так, він хоче битися. Тож ми розберемося.
Але не цього року. Цього року він не буде битися", — сказав Вайт.
Нагадаємо, у Конора на 30 червня був запланований бій з 38-річним Майклом Чендлером, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця.
Макгрегор провів останній бій у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Останній бій Чендлера також був проти Пор’є, у листопаді 2022 року Дастін переміг Майкла задушливим прийомом.