В UFC заявили, що Макгрегор не буде битися у 2024 році

Керівник Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт заявив, що ексчемпіон у двох вагових категоріях Конор Макгрегор не вийде в октагон у цьому році.

Цитує Вайта ESPN.

"Макгрегор повернеться в октагон? Ми з ним розмовляли. Ми не зустрічалися особисто, але розмовляли, і так, він хоче битися. Тож ми розберемося.

Але не цього року. Цього року він не буде битися", — сказав Вайт.