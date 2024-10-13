Макгрегор назвав дату свого наступного поєдинку

Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях Конор Макгрегор свій наступний бій проведе 1 лютого 2025 року.

Цитує бійця Bloody Elbow.

"1 лютого, Саудівська Аравія. Суперником буде Ден Хукер, хороший хлопець", – сказав Макгрегор.

Нагадаємо, у Конора на 30 червня був запланований бій з 38-річним Майклом Чендлером, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця.

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Макгрегор провів останній бій у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Останній бій Чендлера також був проти Пор’є, у листопаді 2022 року Дастін переміг Майкла задушливим прийомом.

Новозеландець Хукер востаннє виходив в октагон у серпні. Тоді він несподівано переміг роздільним рішенням суддів Матеуша Гамрота (24-3) з Польщі.