Макгрегор анонсував свій наступний бій у 2025 році
Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях Конор Макгрегор вважає, що свій наступний бій проведе у 2025 році.
Про це боєць розповів у коментарі Jed I. Goodman.
"Мій наступний бій буде в 2025 році. Мій опонент, з яким у мене був запланований поєдинок, має свій поєдинок. Я просто беру це до своєї уваги та просто продовжую. Моя робота полягає в тому, щоб бути в спортзалі, бути в формі.
Коли б це не сталося, де б це не було, я буду готовий на 100 відсотків. Це все, на чому я можу зараз фокусуватися.
Мій суперник? Ніхто не знає цього зараз. Це неважливо. Я хотів би, щоб це був Чендлер. Я хотів би, щоб ми це з'ясували. Я бажаю йому успіху проти Олівейри, але подивимось, як воно буде", – сказав Макгрегор.
Нагадаємо, у Конора на 30 червня був запланований бій з 38-річним Майклом Чендлером, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця.
Макгрегор провів останній бій у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Останній бій Чендлера також був проти Пор’є, у листопаді 2022 року Дастін переміг Майкла задушливим прийомом.