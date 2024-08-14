Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Макгрегор: Скажіть UFC, що ми хочемо битися в грудні

Олександр Булава — 14 серпня, 15:17
Макгрегор: Скажіть UFC, що ми хочемо битися в грудні

Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях Конор Макгрегор хоче провести свій наступний поєдинок у грудні.

Про це боєць заявив у Twitter.

Конор спростував інформацію керівника UFC Дейна Вайта, який заявив, що ірландець не вийде в октагон у цьому році.

"Гей, Дейно, грудень — це дата бою. Закрий календарний рік переможною подією вдома. Облиш, що це таке?

У наступному місяці я вирушу на висоту, щоб готуватися. Грудень.

Скажіть Вайту та UFC, що ми хочемо битися в грудні. Ми заслуговуємо на грудень", — написав Макгрегор.

"Гей, Дейно, грудень — це дата бою. Закрий календарний рік переможною подією вдома. Облиш, що це таке?

У наступному місяці я вирушу на висоту, щоб готуватися. Грудень.

Скажіть Вайту та UFC, що ми хочемо битися в грудні. Ми заслуговуємо на грудень", — написав Макгрегор.

Нагадаємо, у Конора на 30 червня був запланований бій з 38-річним Майклом Чендлером, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця.

Макгрегор провів останній бій у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Останній бій Чендлера також був проти Пор’є, у листопаді 2022 року Дастін переміг Майкла задушливим прийомом.

UFC Конор Мак-Грегор Дейна Вайт

Конор Мак-Грегор

В UFC заявили, що Макгрегор не буде битися у 2024 році
Макгрегор отримав умовний термін за небезпечне водіння автомобіля
Мак-Грегор — про Пола: Найбільший мішок з лайном, якого я коли-небудь бачив
Мак-Грегор анонсував своє повернення в октагон
Мак-Грегор обговорив з UFC бій з Чендлером

Останні новини