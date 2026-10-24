Пак'яо запропонували провести бій проти ірландського боксера

Ірландський боксер Педді Донован (16-2, 12 КО) претендує на бій проти колишнього чемпіона світу та легендарного філіппінця Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО).

Слова бійця цитує Total Boxing with Tris Dixon

"Ми бачимо, що Менні Пак'яо шукає активного суперника. Мій менеджер Кіт О'Салліван уже зв'язався з його командою. Вони ведуть переговори про організацію цього бою. Звісно, це важкоздійсненна ідея, але це було б неймовірно. Менні Пак'яо – феноменальний боксер, легенда цього виду спорту, і побитися з Менні було б здійсненням мрії", – сказав Донован.

Він зазначив, що потенційна перемога над Пак'яо була б для нього вагомим здобутком у його послужному списку. Педді сподівається, що незабаром команда "Пак Мена" дасть відповідь на їх пропозицію.

"Можливо, нам вдасться довести справу до кінця, перш ніж ми перейдемо до бою за титул чемпіона світу, який, я думаю, відбудеться десь у першій половині або в середині наступного року. Тож якщо Менні готовий до бою, давайте зробимо це", – наголосив ірландець.

А от на сторінці Педді в Інстаграмі є спільна публікація із Irish-Boxing.com, у якій йдеться про те, що можлива дуель Донована проти "Пак Мена" може відбутися в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа (11 грудня 2026 року у Кардіффі).

Раніше промоутер Едді Гірн заявляв, що перемовини щодо двобою між Пак'яо та колишнім володарем титулу IBF у другій напівлегкій вазі Джо Кордіною увінчалися успіхом. Цікаво, що легендарному філіппінцю приписували дуель проти Шакура Стівенсона, яка могла стати співголовною подією у межах вечора боксу Ф'юрі – Джошуа у Кардіффі.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку "Пак Мен" не зміг перемогти Маріо Барріоса у липні 2025-го. Зустріч закінчилася нічиєю. Натомість Донован у вересні 2026-го здолав Тайрона Маккенну технічним нокаутом у 4-му раунді.