Визначилась доля бою Пак'яо в андеркарді бою Ф'юрі та Джошуа

Легендарний боксер Менні Пак'яо не проведе бій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа.

Про це повідомили у BoxingScene.

Ексчемпіона світу вилучили з карду майбутнього шоу, а наступний суперник на початок 2027 року Пак'яо визначиться найближчим часом.

NOT HAPPENING ❌ An official close to the situation confirmed to BoxingScene that recent reports that eight-division champion Pacquiao is off the Fury-Joshua card are true, adding that Pacquiao may settle on an early 2027 opponent within a week 🔜 https://t.co/c7i3Z7pV8w — BoxingScene.com (@boxingscene) November 14, 2026

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку "Пак Мен" не зміг перемогти Маріо Барріоса у липні 2025-го. Зустріч закінчилася нічиєю. Натомість Донован у вересні 2026-го здолав Тайрона Маккенну технічним нокаутом у 4-му раунді.

Раніше Менні Пак'яо отримав пропозицію провести бій проти 27-річного ірландця.