Визначилась доля бою Пак'яо в андеркарді бою Ф'юрі та Джошуа
Легендарний боксер Менні Пак'яо не проведе бій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа.
Про це повідомили у BoxingScene.
Ексчемпіона світу вилучили з карду майбутнього шоу, а наступний суперник на початок 2027 року Пак'яо визначиться найближчим часом.
Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.
Нагадаємо, що в останньому поєдинку "Пак Мен" не зміг перемогти Маріо Барріоса у липні 2025-го. Зустріч закінчилася нічиєю. Натомість Донован у вересні 2026-го здолав Тайрона Маккенну технічним нокаутом у 4-му раунді.
Раніше Менні Пак'яо отримав пропозицію провести бій проти 27-річного ірландця.