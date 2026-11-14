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Визначилась доля бою Пак'яо в андеркарді бою Ф'юрі та Джошуа

Володимир Максименко — 14 листопада 2026, 22:52
Визначилась доля бою Пак'яо в андеркарді бою Ф'юрі та Джошуа
Менні Пак'яо
instagram.com/mannypacquiao

Легендарний боксер Менні Пак'яо не проведе бій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа.

Про це повідомили у BoxingScene.

Ексчемпіона світу вилучили з карду майбутнього шоу, а наступний суперник на початок 2027 року Пак'яо визначиться найближчим часом.

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку "Пак Мен" не зміг перемогти Маріо Барріоса у липні 2025-го. Зустріч закінчилася нічиєю. Натомість Донован у вересні 2026-го здолав Тайрона Маккенну технічним нокаутом у 4-му раунді. 

Раніше Менні Пак'яо отримав пропозицію провести бій проти 27-річного ірландця.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Менні Пак'яо

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