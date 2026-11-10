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Непереможений Мейвезер назвав потенційних суперників для наступного бою

Софія Кулай — 10 листопада 2026, 11:37
Непереможений Мейвезер назвав потенційних суперників для наступного бою
Флойд Мейвезер
instagram.com/floydmayweather

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 KO) розповів, що хоче провести ще один великий бій у 2027 році, назвавши потенційних суперників.

Його цитує Boxing News Online.

"У 2027 році я хочу провести великий бій. Це може бути Раян Гарсія, Оскар Де Ла Хоя, Менні Пак'яо або Конор Макгрегор", – сказав Мейвезер-молодший.

Свій наступний двобій непереможений американець проведе 19 грудня 2026 року у Бангкоку. Це буде виставковий поєдинок проти австралійця Метта Флойда, у якого за спиною 15 перемог (10 – нокаутом) та 2 поразки.

Це протистояння має стати "розминкою" перед зустріччю з чинним володарем титулу WBC у напівсередній вазі Гарсією. Наприкінці жовтня повідомлялося, що Раян та Флойд узгодили очну дуель.

Мейвезер востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді.

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