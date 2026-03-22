Красюк оцінив вечір боксу Rising Stars від Усика, який відвідав Джошуа

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, поділився враженнями від вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk-17 Promotions у Лісниках.

Його цитує Sport.ua.

Функціонер розповів, що йому сподобалась організація заходу.

"Все було супер. Мені сподобалось. Зважаючи на те, що це дебют, то він вдався. Сподіваюсь, що із досвідом і рівень матчмейкінгу підросте", – сказав Красюк.

У своєму коментарі він позитивно оцінив швидкі перемоги у головних боях шоу Олександра Хижняка та Даніеля Лапіна. Промоутер додав, що тепер він чекатиме на поєдинки зі справжньою опозицією.

Відзначимо, що Хижняк 21 березня дебютував на професійному рингу.

Також Красюк прокоментував присутність на боксерській події британського супертяжа Ентоні Джошуа.

"Джошуа, так само як і Усик – легенда боксу. Його поява будь-де – це вже саме по собі подія. А Усику треба подякувати, що привіз Ентоні до Києва. Це круто", – підсумував відомий промоутер.

Додамо, що у рамках Rising Stars на професійному рівні дебютувала Кіра Макогоненко, яка феєрично перемогла землячку Поліну Довгінку.

