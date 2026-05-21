Усик знову вразив фанатів: український чемпіон показав, що робить за 2 години до пресконференції

Чемпіон світу Олександр Усик здивував своїх фанатів підходом до підготовки перед гучним поєдинком проти Ріко Верховен.

Менш ніж за дві години до старту пресконференції Усик опублікував відео, на якому спокійно тренується на біговій доріжці та усміхається на камеру.

Українець супроводив ролик коротким, але дуже показовим підписом:

"Залишилось менше 2-х годин до початку пресконференції. Що роблю я? Звісно ж тренуюсь".

Нагадаємо, бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет).

Переможець поєдинку отримає унікальний пояс від WBC, яка офіційно санкціонувала цей бій.

Вже у четвер, 21 травня, боксерів чекає перша велика медійна подія – пресконференція та традиційна дуель поглядів, яка стартує о 21:00 за київським часом.