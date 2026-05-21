В Чехії та Польщі покажуть бій Усик – Верховен з українським коментуванням

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. У Польщі та Чехії уболівальники зможуть переглянути бій з українськими коментаторами.

Медіасервіс MEGOGO отримав права від DAZN на трансляцію поєдинку Польщі та Чехії у форматі разового платного доступу (pay-per-view).

У межах партнерства MEGOGO покаже вечір боксу на території Польщі та Чехії, включно з усіма боями андеркарду та головним поєдинком вечора. Глядачі в обох країнах зможуть переглянути трансляцію з українським коментарем.

Перегляд буде доступний через застосунок MEGOGO на Smart TV, мобільних пристроях, а також на web-платформі сервісу. Вартість доступу до трансляції становитиме 79,99 PLN у Польщі та 461 CZK у Чехії.

Ефір стартує о 18:00 за місцевим часом. Коментуватимуть подію українською Сергій Лук'яненко та Дмитро Аветисян.

Зустріч Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву, а переможець отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради. WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

У четвер, 21 травня, обидва боксери проведуть пресконференцію.

